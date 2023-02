Polizei nimmt Drogenlenker noch stärker ins Visier

Die Pandemiejahre wirkten sich im Tiroler Straßenverkehr beruhigend aus, doch 2022 stiegen die Unfall- und Verletztenzahlen wieder. Auffallend in der Verkehrsbilanz ist das starke Plus bei Drogenlenkern, sie lag bei mehr als 600. Doch die Polizei will entschlossen dagegensteuern.