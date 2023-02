200 Asylwerber probten Aufstand in Großquartier

Vor allem Syrer leben in Quartier

Welchen Nationalitäten gehören die Bewohner der Halle in Leoben an? Mit Stichtag 1. November - also zur Zeit des Großeinsatzes - waren 73 Prozent Syrer, neun Prozent Afghanen und fünf Prozent Somalier untergebracht. Aber auch Personen anderer Staaten finden hier Quartier.