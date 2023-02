LASK verstärkt sich mit ukrainischem U21-Kapitän

Der LASK verstärkt sich mit Defensiv-Allrounder Maksym Talovierov! Der 1,95m große Ukrainer kann sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung eingesetzt werden und kommt bis Saisonende leihweise vom tschechischen Vizemeister. Er entstammt der Jugendabteilung von Schachtar Donezk und wechselte 2019 in Tschechiens erste Liga, zu Dynamo Budweis. Nach drei Jahren in Budweis schloss er sich 2022 Slavia Prag an, wo er im Frühjahr 16 Spiele bestritt. Im Rahmen des UECL-Achtelfinales kam er sogar zwei Mal gegen den LASK zum Einsatz.