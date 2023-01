Frühes Übergewicht schädigt später die Augen

Dauerhafte Veränderung der Immunzellen

Außerdem zeigen die Forschungen, dass die Zunahme an Körperfett nicht dauerhaft sein muss, um die Aktivierung der Immunzellen aufrecht zu erhalten. Das Immungedächtnis ist nämlich auch nach Fastenperioden noch vorhanden. „Möglich ist dies durch epigenetische Veränderungen an den DNA-Bausteinen der Immunzellen, die über lange Zeit bestehen bleiben und bei leichten Augenschädigungen zur raschen Einwanderung führen kann“, so Prof. Langmann weiter.