Robo-Taxi dreht durch und fährt der Polizei davon

Vergangene Woche schickten die Verantwortlichen der städtischen Verkehrsbehörde ein Schreiben an die kalifornische Aufsichtsbehörde, in dem sie einen Stopp oder eine Reduktion der Robo-Taxi-Tests in der Silicon-Valley-Metropole empfehlen. Hintergrund sind zahlreiche Pannen: Neben kuriosen gab es dabei auch ziemlich problematische Zwischenfälle.