Cristiano Ronaldo „wird nach Europa zurückkehren“

Zwei Pflichtspiele, noch kein Tor

Medienberichten zufolge soll Ronaldo in Saudi-Arabien inklusive Werbeeinnahmen umgerechnet rund 200 Millionen Euro pro Saison bekommen. So richtig angekommen ist er bei seinem neuen Klub noch nicht ganz. Während er bei der 4:5-Testspiel-Niederlage gegen Paris Saint-Germain noch doppelt getroffen hatte, ging Ronaldo in seinen ersten zwei Pflichtspielen leer aus.