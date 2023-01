„Die beste Bank, die Borussia Dortmund je hatte“

"Macht uns nicht besser als wir sind“

Dortmunder Kampfansagen an den Dauer-Rivalen aus München musste man nach dem 2:0 bei Bayer Leverkusen am Sonntag schon zwischen den Zeilen lesen. „Wir wollen in den Regionen, in denen wir jetzt sind, bleiben und weiter angreifen“, sagte Trainer Edin Terzic. Und das war fast schon das Mutigste, was aus dem BVB-Lager zu hören war.