„Ich bin der Cliti, wie die Clitoris, nur mit i“

Die Aufregung steigt, als ich die gewundene Straße zum Schloss Leiben hochfahre. Was wird mich in dem Renaissanceschloss erwarten? Wird der Lack- und Lederball wirklich so wild, wie es mir Freunde und Kollegen vorhergesagt haben? Ich bin gespannt. Der Parkplatz ist um 21 Uhr jedenfalls schon gut gefüllt, bei Wind und Wetter wird zusammengeholfen: Die Einweisung übernehmen Kameraden der FF Leiben. Der erste Innenhof ist bunt beleuchtet, dumpf dröhnt Musik aus dem Inneren des Prachtbaus. Ein paar Stufen hinauf, ich öffne die Türe und tauche in eine andere Welt ein.