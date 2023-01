Junger Mann tyrannisierte Familie in Leibnitz

24-Jähriger ausgeforscht

Nach umfangreichen Ermittlungen forschten Beamte der Polizeiinspektion Heimschuh einen 24-jährigen Grazer aus. Der Tatverdächtige wurde am 23. Jänner 2023 von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität an seiner Wohnadresse festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung wurden weitere Drohbriefe, die an die Familie gerichtet waren, sichergestellt.