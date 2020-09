Wiederkehr: „Ich möchte Bildungsstadtrat werden“

Der Chef der Wiener NEOS, Christoph Wiederkehr, würde in den kommenden Jahren gerne mit der SPÖ in der Hauptstadt regieren. Das Bestreben seiner Partei, Kontrolle auszuüben, würde damit nicht eingeschränkt, versicherte er am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“. Denn „am besten kann man in einer Regierung kontrollieren“, zeigte er sich überzeugt. Als Wunschressort gab er die Bildung an.