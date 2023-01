Sechs Ausfälle! ÖSV stöhnt über Verletzungspech

„Das tut schon weh vor der WM“, gesteht Pfeifer im Gespräch mit dem ORF angesprochen auf den verletzungsbedingten Ausfall von Schütter. Der Steirer zog sich am Samstag mutmaßlich schon vor seinem Sturz in der Hahnenkammabfahrt einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Meniskusverletzung im linken Knie zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung in Kitzbühel. Damit ist auch für ihn die Saison vorbei. Schütter habe ihm erzählt, einen Stich verspürt zu haben, danach habe das Knie ausgelassen und der Sturz erfolgte.