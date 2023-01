Tödlicher Schuss: Polizist bereut „dummen Fehler“

Mittwoch, 14. September 2022. Eine Suchaktion geht erfolgreich zu Ende. Daran beteiligte Polizisten wollen den restlichen Tag mit Training verbringen. Ausbildner Philipp (39, Name geändert) meldet das korrekt an. „Lebensbedrohliche Einsatzlagen in Zweier-, Dreier- und Vierer-Formationen“ stehen im Keller der Landespolizeidirektion am Programm. Intensiv bespricht der erfahrene, als zuverlässig geltende Ausbildner mit seiner Gruppe die Theorie.