Gleich 27-mal ging bei der „Krone“-Fußballerwahl der Sieg bisher an Rapid -auch bei der Premiere1967: „Ich war sehr überrascht, habe mich riesig gefreut. Auf diesen Pokal bin ich heute noch stolz“, erinnert sich Leopold „Poldi“ Grausam an seine Unterstützer: „In einem Gasthaus in meinem Heimatort Pressbaum haben sie damals fleißig für mich gesammelt.“