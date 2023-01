Rekordsumme! So viel erhalten die Kitzbühel-Sieger

Das Preisgeld für die 83. Hahnenkammrennen der Ski-Männer von Freitag bis Sonntag in Kitzbühel beträgt wie im Vorjahr eine Million Euro. Diese Rekordsumme teilt sich auf die zwei Abfahrten „Kitzbühel“ am Freitag und „Hahnenkamm“ am Samstag sowie den Slalom am Sonntag auf.