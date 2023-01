Warum die Preise heuer weiter steigen werden

Obwohl bei der Energie das Ärgste vorbei sein dürfte, werden höhere Kosten in anderen Bereichen heuer im Jahresschnitt noch immer für 6,5 Prozent Inflation sorgen - nach der Horrorzahl von 8,6 Prozent im Vorjahr. Wofür wir jetzt tiefer in die Tasche greifen müssen, lesen Sie in unserer Analyse.