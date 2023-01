Einzigartige Gala „fernab jeder Kampfsportregel“

Tojner-Sohn im Ring

Österreicher sucht man am Tableau vergebens. Die vielen Anfragen wurden allesamt - ohne konkrete Begründung der Kampfsportler - abgelehnt. „Wahrscheinlich ist es zu brutal“, vermutet der Mann aus Apulien. Dies sei durchaus möglich, wird doch anstatt der klassischen Boxhandschuhe mit MMA-Handschuhen sowie ohne Gewichtsklassen in den Ring gestiegen. Ein heimischer (junger) Mann wird dennoch im Käfig stehen: Theo Tojner, Sohn von Michael, der seit November 2022 im Rapid-Präsidium sitzt. Um den Titel wird’s dabei allerdings nicht gehen, viel mehr dient der (Show-)Kampf zur Einstimmung in den Sonntagabend.