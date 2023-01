Hollywood trauert: „Finde Frieden in Papas Armen!“

Letzter öffentlicher Auftritt vor wenigen Tagen

Erst vor wenigen Tagen standen Mutter und Tochter noch im Rampenlicht. Zusammen nahmen sie am Dienstagabend in Los Angeles an der Golden-Globe-Gala teil. Dort gewann Schauspieler Austin Butler für seine Hauptrolle in dem Biopic „Elvis“ den Globe als bester Drama-Darsteller. In Interviews schwärmte die Elvis-Tochter, wie treffend Butler ihren Vater dargestellt habe.