Die dunklen Geheimnisse des Doppelmörders

Chaos an den Tatorten, reine Lust am Töten

Seine aufgestaute Wut, gepaart mit Alkohol, ließ ihn zuerst zum Brandstifter in einem leer stehenden Haus werden. Bis Ex-Apothekerkammer-Präsident Heinrich Burggasser in der Silvesternacht das erste Zufallsopfer des Killers wurde. M. hatte aber kein Interesse an Wertgegenständen: Eine gepackte Beutetasche ließ er zurück. Es war die reine Lust am Töten! Der 74-jährige gefesselte Pharmazeut starb qualvoll durch Schläge. Der Pole nahm nur eine Geldbörse und Schuhe mit.