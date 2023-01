Häftling stirbt nach Überfall auf Frau in Zelle

Was einer Wiener Manager-Ehefrau und zweifachen Mutter eines damals Neunjährigen sowie einer Tochter (10) im Februar des Vorjahres passiert, ist wie beim Doppelmörder der Stoff für einen Horror-Film. Gegen 4.40 Uhr in der Früh wachte die allein daheim gewesene 42-Jährige (der Mann war auf Dienstreise) durch ein lautes Klirren der Terrassentüre ihres Wohnhauses am Stadtrand auf. Neben ihr schlief der Sohn, im Kinderzimmer daneben dessen Schwester.