Meta löscht Kommentare von Bolsonaro-Anhängern

Nach der Attacke radikaler Anhänger des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro auf das Regierungsviertel in Brasilia werden Kommentare zur Unterstützung des Angriffs in den sozialen Netzwerken gelöscht. „Wir werten das als gewalttätiges Ereignis und werden Inhalte löschen, die diese Aktion unterstützen oder loben“, so ein Sprecher des US-Technologieunternehmens Meta am Montag.