Hamlin kann wieder selbstständig atmen und reden!

Am Sonntag empfangen die Bills in der letzten Runde des Grunddurchgangs die New England Patriots und spielen für Hamlin. Cheftrainer Sean McDermott zeigte sich nach einem Gespräch mit Hamlins Vater bestärkt, den Fokus nun wieder auf das Sportliche zu richten: „Seine Botschaft war: Das Team soll sich wieder auf die Ziele fokussieren, die es sich gesteckt hat. Damar hätte es so gewollt. Und das schulden wir Damar auch“, sagte McDermott. Somit haben die Bills ihr aktuelles Motto auch leicht verändert: von „Pray for 3“ (Beten für die 3) zu „Play for 3“ (Spielen für die 3). Die „3“ ist Hamlins Trikotnummer.