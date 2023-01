Peugeot Inception: Neue Basis für die Zukunft

Innen bietet der Inception vier wohnlich gestaltete Sitze, die sich an die Körperform der Fahrgäste anpassen. Vorne gibt es einen digitalen Arbeitsplatz, der auf ein klassisch eingerichtetes Cockpit mit Armaturenbrett und Knöpfen verzichtet. Im Zentrum steht ein Hypersquare genanntes rechteckiges „Steer by Wire“-Lenkrad mit einem Touchscreen in der Mitte sowie vier kreisförmigen Zellen in den Ecken, die als universelle Griffe und Bedienelemente fungieren.