Beamte ertappten zwei Schmierfinke in Innsbruck

Am Montagnachmittag wurde Beamten der Polizeiinspektion Innsbruck-Innere Stadt gemeldet, dass in der Duilestraße zwei Personen an einer Betonwand unterhalb der Autobahn Graffitis anbringen. Beim Eintreffen der Polizei fanden sie zwei Österreicher im Alter von 23 und 25 vor.