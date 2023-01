Wie Mieter zu Sonnenstrom kommen können

Vorreiter bei den gemeinschaftlichen Erzeugungsanlagen ist jedoch Oberösterreich. Laut dem EAG-Monitoringbericht der E-Control war Anfang 2022 fast jede zweite Gemeinschaftsanlage in Oberösterreich in Betrieb. Die Regulierungsbehörde listete auch rund 1000 in Planung befindliche Anlagen auf, darunter 635 in Wien.