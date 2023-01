Boris Becker gegen Hummels: „Es reicht!“

Ex-Tennisstar Boris Becker (55) hat nach Angaben seines Anwalts Influencerin Cathy Hummels (34) angezeigt - sportkrone.at hatte bereits am Samstag darüber berichtet. „Ich habe die Anzeige für meinen Mandanten erstattet“, sagte der Rechtsanwalt Samy Hammad am Montag. Er wirft Hummels demnach öffentliche Verleumdung vor. „Jeder, der meinen Mandanten zukünftig in der Öffentlichkeit verleumdet, muss mit einer harten Reaktion meines Mandanten und von mir rechnen“, sagte Hammad. „Es reicht.“