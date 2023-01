Überflieger mit Hommage an Superstar Haaland

„Vor gut zwei Jahren war ich hier in guter Verfassung“, löste Granerud das Rätsel auf, „Erling Haaland war damals der König in Deutschland. Ich wurde dann aber nur Zweiter.“ So verwarf er die Jubelpose in Anlehnung an den Fußball-Superstar, der inzwischen bei Manchester City spielt. Mit zwei Jahren Verspätung holte er sie nach.