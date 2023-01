Riskanter Trend: Abnehmen mit Diabetes-Medikament

In den USA ist das Diabetes-Medikament am freien Markt erhältlich und das Abnehmen mit diesem Mittel - allen Risiken zum Trotz - ein großer Hype. Diejenigen, die es als „Lifestyle-Medikament“ nutzen, müssen dafür tief in die Tasche greifen und bis zu 1500 Euro für die Spritze zahlen. In Europa ist das Medikament zur Gewichtsreduktion hingegen nur gegen ärztliche Verschreibung bei Patienten mit einem BMI von über 30 oder bei übergewichtigen Personen mit Begleiterkrankungen wie Bluthochdruck zugelassen.