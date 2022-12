So erklärt Van Gerwen Arroganz-Anfall gegen Mensur

Die Drittrundenpartie zwischen Michael van Gerwen und Mensur Suljovic (4:2) bei der Darts-WM am Mittwoch war die bislang beste und spektakulärste des diesjährigen Bewerbs in London. Auch wenn der niederländische Topfavorit am Ende siegte, wurde im Nachgang doch am meisten über seinen vermeintlichen „Arroganz-Anfall“ im fünften Satz gesprochen. Nun hat sich Van Gerwen dazu geäußert.