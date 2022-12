Ex-Teamkapitän dockt in Siegendorf an

Prominenter Neuzugang für Ostliga-Aufsteiger Siegendorf. Die Kausich-Truppe verpflichtet mit Dominik Wydra seinen Wunschspieler! Der Ex-Rapidler, der bis Sommer in Polen bei Rakow Czestochowa spielte, war sich schon länger mit Klubboss Peter Krenmayr einig, wollte sich aber noch andere Optionen im In- und Ausland offen halten. Jetzt unterschrieb der 28-Jährige und will mithelfen, den Klassenerhalt zu fixieren.



Beim Ligakonkurrenten Marchfeld Donauauen kommt dieser Transfer allerdings nicht sehr gut an. Laut Ernst Baumeister, Sportdirektor bei den Niederösterreichern, hat Wydra eigentlich den Marchfeldern zugesagt. „Wir waren uns eigentlich schon einig. Aber dann kam ein besseres Angebot aus Polen“, so Baumeister, „anscheinend ist aus dem Wechsel ins Ausland jetzt doch nichts geworden.“