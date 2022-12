Schweizer gehen auf unsere Ski-Damen los

Besondere Aufmerksamkeit bekam auch Katharina Liensberger. In sechs Rennen war sie nie besser als Fünfte. Denn, so heißt es: „Die Zusammenarbeit mit Livio Magoni, dem ehemaligen Schleifer von Superstar Petra Vlhova, fruchtet noch nicht.“ Also bleibe dem ÖSV und damit dem Ski-Land Österreich eben nur die Hoffnung, dass die Damen am Zauberberg am Semmering endlich wieder zaubern würden. Es spricht aber angeblich wenig dafür.