Katar-WM: „Greenwashing“-Verfahren gegen die FIFA

„Wir möchten, dass die FIFA ihre Ressourcen statt in Greenwashing in die Vermeidung von Emissionen investiert“, sagte Christian Lüthi, Geschäftsleiter der Klima-Allianz: „Wir sind zuversichtlich, dass die Kommission die Verstöße der FIFA gegen lautere Werbung verurteilt und damit ein deutliches Signal an den Weltfußballverband sendet.“ Die Schweizerische Lauterkeitskommission ist eine unabhängige Stiftung der Kommunikationsbranche zur Selbstkontrolle. Sie hat klare Grundsätze zu Umweltaussagen in der Werbung. Rechtlich durchsetzbar sind die Urteile der Lauterkeitskommission nicht.