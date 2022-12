Gehen Sie zu Weihnachten noch in die Kirche?

Weihnachten ist nicht nur ein Fest, um mit der Familie wieder zusammen zu kommen, Geschenke auszupacken und es sich mit festlichem Essen gut gehen zu lassen. Für gläubige Menschen kann es auch ein Tag sein, an dem man in die Kirche geht - die Tendenz der Kirchengeher nimmt aber schon seit Jahren ab. Die Coronapandemie dürfte dies noch verstärkt haben. Was denken Sie darüber? Gehen Sie an Heiligabend noch in den Weihnachtsgottesdienst? Teilen Sie Ihre Gedanken in den Kommentaren!