„Für Diego!“ Lionel Messi postet emotionales Video

Messi: „Diese Copa gehört auch allen, auch denen, die es bei den letzten Weltmeisterschaften nicht geschafft haben. Wie 2014 in Brasilien, wo sie alle verdient haben, weil sie bis zum Finale gekämpft haben, hart gearbeitet und es sich genauso gewünscht haben wie ich. Und wir haben sie diesmal verdient, sogar in diesem verdammten Finale. Der Pokal ist aber auch für Diego, der uns vom Himmel aus ermutigt hat. Und für alle, die immer an die Nationalmannschaft geglaubt haben. (...) Aber oft ist Scheitern Teil des Weges und des Lernens - denn ohne Enttäuschungen ist es unmöglich, dass Erfolge kommen. Vielen herzlichen Dank! Auf geht‘s Argentinien!“