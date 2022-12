Alarm nach Gülleunfall in Leibnitz

Ihm stank es - im warsten Sinne des Wortes - bis zum Himmel: Nachdem ein Anrainer in Tillmitsch massiven Güllegeruch aus einem Kanal wahrgenommen hatte, verständigte er Dienstagmittag die Polizei. Wie die Ermittlungen ergaben, gelangte Gülle von einem Anwesen in einen Acker, von dort über eine Drainage in einen Kanal und danach in die Laßnitz.