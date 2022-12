Tragödie: Fan stirbt bei WM-Party von Argentinien

WM-Helden flüchten in Helikopter

Das Chaos rund um den Bus (zwei Fans versuchten von einer Brücke aus in den Doppeldecker zu springen, einer stürzte auf die Straße) wurde dann derart massiv, dass die Parade abgebrochen werden musste und die Spieler in Helikopter umstiegen. In diesen kreisten die Champions dann über den Menschen.