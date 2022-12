Sicherheit in Katar: Nur das Beste ist gut genug

So auch die über 30 Lösch-Fahrzeuge des oberösterreichischen Feuerwehr-Ausstatters Rosenbauer, die nebst dem Hamad International Airport auch an seinem Vorläufer, dem kleineren Doha Airport, stationiert sind. Das Flug-Aufkommen während der vierwöchigen WM ist in Katars Hauptstadt enorm: „Waren es vor der WM rund 800 Flüge täglich, so stieg diese Zahl während des Turniers auf weit über 1000. Die Spitze wird mit dem Finale am Sonntag erreicht werden“, kündigt Kozanli an.