Erster Nightjet von Wien nach Genua lockt Urlauber

Der am Sonntagabend vom Wiener Hauptbahnhof um 19:18 Uhr abgefahrene Zug traf am Montagvormittag mit 40-minütiger Verspätung am Bahnhof Genua Piazza Principe ein. Zurück geht es um 19.50 Uhr ab Genua mit Planankunft Dienstag um 08.52 Uhr in Wien. Der Nightjet, der bisher München und Mailand verbindet, wird auch nach Genua und weiter nach La Spezia verlängert. Der Premierenzug vom Wiener Hauptbahnhof wurde am Sonntagabend feierlich von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), dem italienischen Botschafter Stefano Beltrame und ÖBB-Chef Andreas Matthä verabschiedet.