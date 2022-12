Das Christkind bringt auch jede Menge Abfall

Zu Weihnachten steigt auch das Müllaufkommen um gut 20 Prozent an. Hans Roth hat, neben dem regionalen Einkauf, den auch er den Steirern dringend ans Herz legt, noch weitere Tipps, wie man Müll effektiv vermeidet. Etwa: Alternativen zu Cellophan oder Geschenkpapier überlegen, zum Beispiel mit Stoff oder alten Magazinen kreativ sein. Obst und Gemüse mit wenig Verpackung bevorzugen oder unverpackt kaufen. Roth: „Bei einem Zuviel an ,Drumherum’ durchaus auch dem Hersteller schreiben, der Konsument hat viel in der Hand.“ Und: Batterien und Akkus entweder vermeiden oder dann zumindest richtig entsorgen. „Das gehört nicht in den Restmüll, es besteht erhöhte Brandgefahr!“