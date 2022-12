Ivanschitz: „Für mich der Spieler des Turniers!“

Argentinien trifft am Dienstag im ersten Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf Kroatien. In Teil 1 des „Krone“-WM-Studios gibts den großen Rückblick auf die beiden gestrigen Viertelfinal-Partien. Moderatorin Michaela Mayer spricht mit Experte Andreas Ivanschitz über den geplatzten WM-Traum Brasiliens, die Zukunft von Superstar Neymar und über stark aufspielende Kroaten. Außerdem wird das emotional aufgeladene Viertelfinale zwischen Argentinien und den Niederlanden analysiert. Nach dem dramatischen Elferschießen steht Argentinien im Halbfinale, damit lebt auch Lionel Messis WM-Traum weiter. Ivanschitz: „Er ist für mich im Moment der Spieler des Turniers“. Warum? Das erfahren Sie im Video!