Reichsbürger-Razzien: Kommt da noch mehr?

In Deutschland ist am Mittwoch ein Schlag gegen sogenannte Reichsbürger gelungen - diese lehnen die legitimierte Staatsgewalt ab und begründen das mit Verschwörungsmythen. Auch in Österreich gab es einige Festnahmen. Glauben Sie, dass uns hier noch mehr erwarten wird? Was denken Sie über die ganze Problematik mit den Reichsbürgern? Wir sind auf Ihren Kommmentar dazu sehr gespannt!