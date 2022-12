Asylkrise im Burgenland in New York diskutiert

Der Vorstoß des Europa-Abgeordneten und ÖVP-Obmannes im Burgenland sorgt für Aufsehen. Sogar in den eigenen Reihen hält sich der Zuspruch in Grenzen. Sowohl Verfassungsministerin Karoline Edtstadler als auch EU-Kollege Othmar Karas sind mit Sagartz nicht auf gleicher Linie. Er hält aber an seiner Forderung nach Aktualisierung der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Genfer Flüchtlingskonvention fest: „Niemand will die Menschenrechte willkürlich ändern. Beim Thema Migration braucht es jedoch Regeln, die zeitgemäß sind. So rasch wie möglich sollte zumindest eine Diskussion darüber beginnen.“