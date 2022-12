Anrainer wollen schlechte Luft ausbremsen

Luft in NÖ belastet

Eine Zeitspanne, die vielen abgasgeplagten Menschen zu lange erscheint. Und auch dann wäre man von einer echten Lösung noch weit entfernt: „Die Luft in Niederösterreich gilt an zwei Drittel der Messstellen nach WHO-Richtlinie und EU-Gesetzesvorschlag als belastet. Die vorgeschlagenen 2030er-Ziele wurden 2021 an mehr als jeder fünften Messstelle überschritten. Dabei wird die Schadstoffbelastung der Autobahnanrainer durch das offizielle Messstellennetz gar nicht erfasst“, erklären Vertreter der Bürgerinitiative Langenzersdorf.