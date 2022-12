WM-Teilnehmer: Dieses Trikot ist kein Schnäppchen

Katars Heimtrikot am günstigsten

Nur 29,99 Euro kostet das Auswärts-Trikot des WM-Gastgebers. Damit ist es das günstigste Leibchen aller Teilnehmerländer. Auch Deutschlands Trikots sind nach dem Aus günstig zu erwerben: Je 32,63 Euro kostet das schwarz-weiße Jersey sowie die Auswärts-Variante, mit denen die deutsche Mannschaft bei der Fußball-WM in Katar auflief, im Durchschnitt. Anders als nach dem überraschenden Ausscheiden in der Gruppenphase dürfen sich die belgischen Fußball-Fans über niedrige Preise beim Kauf des Heimtrikots der roten Teufel freuen, welches mit ebenfalls 32,63 Euro vergleichsweise günstig ist.