FIS schnappt sich „aufregendes Wintersport-Format“

Der internationale Ski- und Snowboard-Weltverband FIS hat die Freeride World Tour (FWT) übernommen. Wie die FIS am Donnerstag mitteilte, wollen beide Organisationen schon in dieser Saison zusammenarbeiten. „Mit der Integration der FWT wird die FIS eines der aufregendsten und dynamischsten Wintersport-Formate in ihr Portfolio aufnehmen“, sagte FIS-Präsident Johan Eliasch und bezeichnete die Übernahme als „Win-Win-Situation“ für beide Parteien.