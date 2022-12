Leo Greiml: „Schalke ist eine andere Dimension“

Das Problem hatte er in Hütteldorf nicht. Rapids Spiele verfolgt Greiml nach wie vor via TV. Was anderes wird ihm auch am Samstag nicht überbleiben. Dafür wird sein Vater, ein glühender Rapid-Fan, im Allianz-Stadion sitzen. Und im kommenden Jahr in der Schalke-Arena - da will Greiml sein Comeback feiern ...