Xhaka-Vater geht im Live-TV auf Feministin los

„Ich warne sie noch einmal: Sie soll aufpassen, was sie über die Familie Xhaka schreibt“, sagte der empörte Fußballervater. „Sonst passiert was?“, so Avdiu. „Ich erzähle dir nachher, was passiert. Du wirst dich in jeder Hinsicht verantworten müssen. Aber wenn es so weit ist, wird es schon zu spät sein, das garantiere ich dir mit meinem Leben. Denn du kennst die Familie Xhaka nicht“, richtete Xhaka zum Abschluss fast schon drohende Worte in Richtung der Feministin.