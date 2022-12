Unentdeckter „Turbo“ für Osteoporose

Zu viel Kalzium im Blut

„Das Fehlen des Mineralstoffes führt häufig zu vorzeitiger Osteoporose oder verstärkt bereits bestehenden Knochenabbau. Gleichzeitig lagert sich aber das Zuviel an Kalzium im Blut oft schmerzhaft in Muskeln und Gelenken ab, was irrtümlicherweise auf Rheuma oder Arthrose zurückgeführt wird“, warnt Prim. Dr. Peter Peichl MSc, Interne Abteilung am Evangelischen Krankenhaus Wien.