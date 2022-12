Sparstift: Polizisten sollen mehr Treppen steigen

Ein Schreiben von Präsidialchef Karl Hutter samt Energiespartipps flatterte dieser Tage in die insgesamt 858 Polizeidienststellen in Österreich. Denn wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der damit verbundenen EU-weiten Unsicherheit bei der Energieversorgung will das Innenministerium den Strom- und Gasverbrauch um 15 Prozent senken.