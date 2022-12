Mbappe und Giroud: Frankreichs neuer Traum-Sturm

Am Sonntag genoss Giroud das Lob von allen Seiten. „Ob ich besser werde mit dem Alter? Wie guter Wein? Ich weiß es nicht“, sagte der Mann aus den Savoyer Voralpen lachend. „Witzigerweise fragen mich das viele. Ich kann nur sagen, dass ich mich gut fühle und das Spielen genieße.“ Das 52. Tor im blauen Teamdress soll aber keineswegs das letzte gewesen sein - und das dritte in Katar auch nicht das letzte bei der WM. „Ich will noch mehr Tore schießen, damit wir unser Ziel erreichen“, verlautbarte Giroud. Und meinte natürlich den Weltmeister-Titel. Mbappé warf ein: „Wir sind erst im Viertelfinale.“