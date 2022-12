Japans WM-Torhüter ist Fan von Rapids Gartler

Sehr gut kennt Morass Japans Torhüter Shuichi Gonda, der einst in Österreich beim SV Horn spielte: „Diese Zeit hat ihn geprägt. Er hat in Österreich viel gelernt. Ich weiß noch, wie er nach einem Spiel gegen die Rapid Amateure von Torhüter Paul Gartler geschwärmt hat. Diese Saison ist er in Japan mit Shimizu S-Pulse in die zweite Liga abgestiegen. Bei der WM war er bisher stark.“